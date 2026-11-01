В Пакистане генеральный директор ISPR, генерал-лейтенант Ахмед Шариф Чаудри заявил, что вооруженные силы страны имеют более высокую оперативную готовность к применению беспилотников, чем афганские талибы и Индия. Он сказал об этом в интервью Reuters, фрагменты которого опубликовало Dawn.

По словам Чаудри, пакистанская армия адаптируется к изменениям в характере войны и учитывает потребности контактных и дистанционных боевых действий, киберопераций, использования беспилотников и дальних миссий. Он не стал раскрывать конкретные способы применения военными искусственного интеллекта, квантовых и кибернетических технологий, однако заявил, что такие технологии могут и должны использоваться.

Заявления о дронах и Индии

Представитель ISPR заявил, что Пакистан не считает использование беспилотников афганскими талибами отдельной определяющей угрозой. Он также утверждал, что талибы не имеют собственных военных возможностей, кроме полученных от внешних покровителей, и назвал их прокси Индии.

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Чаудри напомнил о конфликте с Индией в мае 2025 года. По его утверждению, тогда Пакистан сбил десятки высокотехнологичных дронов, запущенных через восточную границу. Эти сведения представлены как заявления пакистанского военного руководства.

Напряженность с Афганистаном

Исламабад неоднократно требовал от администрации талибов в Кабуле ликвидировать на афганской территории убежища группировок, в частности запрещенного в Пакистане движения «Техрик-е-Талибан Пакистан» (TTP). Пакистанские чиновники заявляют, что такие группировки используют Афганистан для нападений в Пакистане, тогда как талибы отвергают позицию Исламабада об использовании афганской территории в качестве базы для атак.

Чаудри заявил, что Пакистан не выступает за изоляцию Афганистана, однако международное сообщество, по его мнению, должно требовать от властей в Кабуле действий, присущих государству. Он также призвал прекратить поддержку терроризма в Пакистане и предоставление убежища лидерам террористических группировок. В материале отмечается, что переговоры сторон при посредничестве Катара, Турции и Китая не дали результата, а Россия предложила содействовать урегулированию по запросу обеих стран.

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