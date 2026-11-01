在巴基斯坦，三军公共关系局（ISPR）总干事、陆军中将艾哈迈德·谢里夫·乔杜里表示，该国武装部队在使用无人机方面的作战准备程度高于阿富汗塔利班和印度。他在接受路透社采访时作出这一表述，采访节选由《黎明报》发布。

乔杜里称，巴基斯坦军队正在适应战争性质的变化，并考虑近距离和远程作战、网络行动、无人机使用以及远程任务的需求。他没有披露军方使用人工智能、量子和网络技术的具体方式，但表示此类技术可以且应当被使用。

关于无人机和印度的声明

这名ISPR代表表示，巴基斯坦并不将阿富汗塔利班使用无人机视为一种单独的决定性威胁。他还声称，塔利班除从外部支持者处获得的能力外，没有自身的军事能力，并称其为印度的代理人。

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乔杜里提及2025年5月与印度的冲突。按照他的说法，当时巴基斯坦击落了数十架从东部边境发射的高科技无人机。这些信息被表述为巴基斯坦军事领导层的声明。

与阿富汗的紧张关系

伊斯兰堡多次要求喀布尔的塔利班政府清除阿富汗境内各组织的藏身处，其中包括在巴基斯坦被禁的“巴基斯坦塔利班运动”（TTP）。巴基斯坦官员表示，这些组织利用阿富汗在巴基斯坦发动袭击，而塔利班则否认伊斯兰堡关于阿富汗领土被用作袭击基地的立场。

乔杜里表示，巴基斯坦并不主张孤立阿富汗，但他认为，国际社会应要求喀布尔当局采取一个国家应有的行动。他还呼吁停止支持巴基斯坦境内的恐怖主义，以及停止为恐怖组织领导人提供庇护。报道指出，在卡塔尔、土耳其和中国斡旋下举行的双方谈判没有取得结果，而俄罗斯表示愿应两国请求协助解决问题。

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