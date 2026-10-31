苏丹快速支援部队（RSF）高级指挥官西迪克·安德尔宣布离开该准军事组织，并指控其领导层任人唯亲。他在一段由半岛电视台获得的视频中作出上述表示。

针对领导层的指控

安德尔称，RSF领导人穆罕默德·哈姆丹·达加洛的亲属——他以“赫梅蒂”之名为人所知——控制着该组织的财务、武器、战斗人员调动以及军衔授予。根据他的说法，RSF已经变成一个纯粹的家族项目，赫梅蒂的家族掌控着所有关键事务。

这名指挥官还表示，反对这种秩序并说出真相的人，可能面临被逐出组织、监禁或隐秘死亡。赫梅蒂的兄弟阿卜杜勒·拉希姆·哈姆丹·达加洛担任RSF副指挥官。

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RSF人员接连离开

安德尔的离开是今年一系列RSF指挥官转投他方事件中的最新一起。10月8日，中校穆罕默德·阿兹拉克·法贾里表示，他将与300名军官和士兵及30辆军车一同离开该组织。他还呼吁其他战斗人员离开RSF，并对战争造成的苦难表示遗憾。

据Sudan Tribune报道，9月25日，阿尔-塔伊卜·瓦希杜在恩图曼与50名战斗人员一同加入苏丹武装部队。他称原因是RSF内部存在虐待行为。5月，准将阿里·里兹加拉——人称“萨凡纳”——宣布离开；4月，少将努尔·艾哈迈德·亚当——人称“库巴”——加入军队。

苏丹战争

苏丹军队与RSF之间的战争始于2023年4月，此前双方围绕权力展开斗争，其中包括对将该准军事组织整合进正规武装部队的分歧。此后，这场冲突迫使约1300万人离开家园，并导致该国部分地区发生饥荒。

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