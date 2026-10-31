Starszy dowódca sudańskich Sił Szybkiego Wsparcia (RSF) Siddik Ander ogłosił swoje odejście z ugrupowania paramilitarnego i oskarżył jego kierownictwo o nepotyzm. Powiedział o tym w nagraniu wideo, do którego dotarła Al Jazeera.

Oskarżenia wobec kierownictwa

Ander twierdzi, że krewni przywódcy RSF Mohameda Hamdana Dagalo, znanego jako Hemedti, kontrolują finanse ugrupowania, uzbrojenie, przemieszczanie się bojowników oraz przyznawanie stopni wojskowych. Według niego RSF przekształciły się w projekt czysto rodzinny, w którym rodzina Hemedtiego zarządza wszystkimi kluczowymi sprawami.

Dowódca oświadczył również, że osoby sprzeciwiające się temu porządkowi i mówiące prawdę mogą spotkać się z wykluczeniem z ugrupowania, uwięzieniem lub ukrytą śmiercią. Brat Hemedtiego, Abdel Rahim Hamdan Dagalo, pełni funkcję zastępcy dowódcy RSF.

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Seria odejść z RSF

Odejście Andera było kolejnym z serii przejść dowódców RSF na drugą stronę w tym roku. 8 października podpułkownik Mohammed Azraq al-Fanjari poinformował, że opuszcza ugrupowanie wraz z 300 oficerami i żołnierzami oraz 30 pojazdami wojskowymi. Wezwał również innych bojowników do opuszczenia RSF, wyrażając żal z powodu cierpień spowodowanych wojną.

25 września Al-Tayeb al-Wahidu, według Sudan Tribune, przeszedł do Sudańskich Sił Zbrojnych wraz z 50 bojownikami w Omdurmanie. Jako powód wskazał nadużycia wewnątrz RSF. W maju swoje odejście ogłosił brygadier Ali Rizgalla, znany jako Savanna, a w kwietniu do armii przeszedł generał major al-Nur Ahmed Adam, znany jako al-Kubba.

Wojna w Sudanie

Wojna między sudańską armią a RSF rozpoczęła się w kwietniu 2023 roku po walce o władzę, w tym z powodu różnic dotyczących integracji ugrupowania paramilitarnego z regularnymi siłami zbrojnymi. Od tego czasu konflikt zmusił około 13 milionów ludzi do opuszczenia domów i doprowadził do głodu w części kraju.

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