Старший командир суданских Сил быстрого реагирования (RSF) Сиддик Андер заявил о своем уходе из военизированной группировки и обвинил ее руководство в непотизме. Об этом он сказал в видео, которое получила Al Jazeera.

Обвинения в адрес руководства

Андер утверждает, что родственники лидера RSF Мохамеда Хамдана Дагало, известного как Хемедти, контролируют финансы группировки, вооружение, перемещения бойцов и присвоение воинских званий. По его словам, RSF превратились в сугубо семейный проект, которым семья Хемедти управляет по всем ключевым вопросам.

Командир также заявил, что люди, выступающие против такого порядка и говорящие правду, могут столкнуться с исключением из группировки, заключением или скрытой смертью. Брат Хемедти Абдель Рахим Хамдан Дагало занимает должность заместителя командующего RSF.

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Серия уходов из RSF

Уход Андера стал очередным в серии переходов командиров RSF в этом году. 8 октября подполковник Мохаммед Азрак аль-Фанджари сообщил, что покидает группировку вместе с 300 офицерами и солдатами и 30 военными автомобилями. Он также призвал других бойцов покинуть RSF, выразив сожаление из-за страданий, причиненных войной.

25 сентября Аль-Таиб аль-Вахиду, по данным Sudan Tribune, перешел в Суданские вооруженные силы вместе с 50 бойцами в Омдурмане. Причиной он назвал злоупотребления внутри RSF. В мае об уходе заявил бригадир Али Ризгалла, известный как Саванна, а в апреле в армию перешел генерал-майор ан-Нур Ахмед Адам, известный как аль-Кубба.

Война в Судане

Война между суданской армией и RSF началась в апреле 2023 года после борьбы за власть, в том числе из-за разногласий относительно интеграции военизированной группировки в регулярные вооруженные силы. С тех пор конфликт вынудил около 13 миллионов человек покинуть свои дома и привел к голоду в части страны.

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