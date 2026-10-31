В Стамбуле, Турция, в результате наводнения после сильнейшего за более чем 80 лет ливня погибли восемь человек. Одного человека ударило током, других унесло потоком воды, сообщает The National. Значительный ущерб понес район Аязага на севере города, где из берегов вышел ручей Аязага.

28-летняя Гюльшах Актан рассказала изданию, что провела четыре с половиной часа в затопленном автобусе, пока местные жители не помогли пассажирам выбраться. Вода также затопила мастерскую по ремонту электротехники ее семьи: были уничтожены 40 компьютеров, другое оборудование и товар на сумму от 5 млн до 6 млн турецких лир.

Убытки малого бизнеса

По данным губернатора Стамбула Давута Гюля, существенные повреждения получили 3 тыс. домов и предприятий. Он пообещал компенсации пострадавшим; более 5 тыс. человек, чье имущество пострадало менее серьезно, уже получили по 10 тыс. лир. В то же время владельцы бизнесов в Аязаге сообщили, что все еще ждут выплат после оценки ущерба.

Турецкое издание Haberturk оценило общий ущерб от наводнения в Стамбуле в $400 млн, причем страховщики покроют лишь около 10% этой суммы. Многие владельцы небольших предприятий в районе не имеют страховки. Владелец магазина одежды и обуви Якуб Котоглу заявил, что потерял около 75% товара, оценив ущерб как минимум в 3 млн лир.

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Застройка водосборных территорий

Опрошенные изданием специалисты считают, что последствия ливня усилила плотная застройка. Строительство в верхней части водосборного бассейна не дает воде в достаточной мере просачиваться в почву, а офисные комплексы, жилье и многоуровневые подземные парковки в долине ограничивают пространство для стока воды.

Ландшафтный архитектор Сехер Юджель из Университета изящных искусств Мимара Синана заявила, что в пределах пойм не следует разрешать строительство. По ее мнению, такие территории следует превращать в общественные пространства, которые могут накапливать воду во время наводнений и использоваться как парки в засушливые периоды.

Согласно академическому исследованию 2024 года, площадь заселенных территорий в провинции Стамбул выросла с 6% в 1984 году до 24% в 2022 году, тогда как площадь сельскохозяйственных угодий сократилась с 36% до 17%. Климатолог Левент Курназ подчеркнул, что интенсивные осадки в течение меньшего количества дней повышают риски и наводнений, и засух, особенно когда почва покрыта застройкой и не успевает поглощать воду.

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