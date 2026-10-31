据《国家报》报道，土耳其伊斯坦布尔在80多年来最强暴雨后发生洪灾，造成8人死亡。其中1人触电身亡，其他人被水流冲走。该市北部的阿亚扎阿加区遭受严重损失，阿亚扎阿加溪流漫过河岸。

28岁的居尔沙赫·阿克坦告诉该媒体，她在被洪水淹没的公交车中待了四个半小时，直到当地居民帮助乘客脱困。洪水还淹没了她家经营的电器维修店：40台电脑、其他设备以及价值500万至600万土耳其里拉的货物被毁。

小企业的损失

据伊斯坦布尔省长达武特·居尔称，3,000栋住宅和企业遭受严重损坏。他承诺向受灾者提供赔偿；财产受损较轻的5,000多人已各自获得1万里拉。同时，阿亚扎阿加的企业主表示，在损失评估完成后，他们仍在等待赔付款。

土耳其媒体Haberturk估计，伊斯坦布尔洪灾造成的总损失为4亿美元，而保险公司仅会承担其中约10%。该地区许多小企业主没有保险。一家服装和鞋类商店的店主亚库布·科托格卢表示，他约75%的货物损失，估计损失至少为300万里拉。

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水源涵养区的开发建设

接受该媒体采访的专家认为，密集开发加剧了暴雨的影响。集水盆地上游的建设使水无法充分渗入土壤，而山谷中的办公综合体、住宅和多层地下停车场限制了雨水径流的空间。

米马尔·锡南美术大学的景观建筑师塞赫尔·于杰尔表示，不应允许在洪泛区内建设。她认为，这些地区应被改造为公共空间，能够在洪水期间蓄水，并在干旱时期作为公园使用。

根据2024年的一项学术研究，伊斯坦布尔省已开发居住区的面积从1984年的6%增至2022年的24%，而农业用地面积则从36%降至17%。气候学家莱文特·库尔纳兹强调，在更少的天数内出现强降雨会增加洪水和干旱的风险，尤其是在土地被开发建设覆盖、来不及吸收水分的情况下。

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