W Stambule w Turcji w wyniku powodzi po najsilniejszej ulewie od ponad 80 lat zginęło osiem osób. Jedna osoba została porażona prądem, a inne porwał nurt wody, informuje The National. Znaczne straty poniosła dzielnica Ayazaga na północy miasta, gdzie z brzegów wystąpił potok Ayazaga.

28-letnia Gülşah Aktan powiedziała redakcji, że spędziła cztery i pół godziny w zalanym autobusie, zanim lokalni mieszkańcy pomogli pasażerom się wydostać. Woda zalała także rodzinny warsztat naprawy sprzętu elektrycznego: zniszczonych zostało 40 komputerów, inny sprzęt oraz towar o wartości od 5 mln do 6 mln lir tureckich.

Straty małych firm

Według gubernatora Stambułu Davuta Güla poważnie uszkodzonych zostało 3 tys. domów i przedsiębiorstw. Obiecał odszkodowania poszkodowanym; ponad 5 tys. osób, których majątek ucierpiał w mniejszym stopniu, otrzymało już po 10 tys. lir. Jednocześnie właściciele firm w Ayazadze poinformowali, że nadal czekają na wypłaty po oszacowaniu szkód.

Turecki serwis Haberturk oszacował całkowite straty spowodowane powodzią w Stambule na 400 mln dolarów, przy czym ubezpieczyciele pokryją jedynie około 10% tej kwoty. Wielu właścicieli małych przedsiębiorstw w tej dzielnicy nie ma ubezpieczenia. Właściciel sklepu z odzieżą i obuwiem Yakub Kotoglu oświadczył, że stracił około 75% towaru, oceniając szkody na co najmniej 3 mln lir.

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Zabudowa obszarów zlewni

Eksperci, z którymi rozmawiała redakcja, uważają, że skutki ulewy pogłębiła gęsta zabudowa. Budownictwo w górnej części zlewni uniemożliwia wystarczające wsiąkanie wody w grunt, a kompleksy biurowe, mieszkania i wielopoziomowe podziemne parkingi w dolinie ograniczają przestrzeń dla odpływu wody.

Architektka krajobrazu Seher Yücel z Uniwersytetu Sztuk Pięknych Mimara Sinana stwierdziła, że nie należy zezwalać na budowę na terenach zalewowych. Jej zdaniem takie obszary powinny zostać przekształcone w przestrzenie publiczne, które mogą gromadzić wodę podczas powodzi i służyć jako parki w okresach suszy.

Zgodnie z badaniem akademickim z 2024 roku powierzchnia terenów zabudowanych w prowincji Stambuł wzrosła z 6% w 1984 roku do 24% w 2022 roku, podczas gdy powierzchnia gruntów rolnych zmniejszyła się z 36% do 17%. Klimatolog Levent Kurnaz podkreślił, że intensywne opady w ciągu mniejszej liczby dni zwiększają ryzyko zarówno powodzi, jak i susz, zwłaszcza gdy grunt jest pokryty zabudową i nie zdąża wchłaniać wody.

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