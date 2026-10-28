Syn prezydenta USA Donald Trump Jr. spędził dwa dni na polowaniu w mongolskiej prowincji Uws razem z rosyjskim oligarchą Umerem Kremlowem. Informuje o tym Interia, powołując się na śledztwo „Financial Times”. Według publikacji Kremlow przybył do obozu 27 sierpnia po konferencji Międzynarodowego Stowarzyszenia Boksu.

Podróż do prowincji Uws

Trump Jr. przyleciał do Mongolii w połowie sierpnia, pokonał kilkaset kilometrów i rozbił obóz w prowincji Uws. Przebywała tam z nim niewielka grupa przewodników myśliwskich, kierowców i kucharzy.

Według dokumentacji federalnej, na którą powołuje się Interia, ambasada USA w Ułan Bator wydała prawie 19 tys. dolarów na pokoje hotelowe dla agentów US Secret Service, którzy ochraniali Trumpa Jr. od 23 sierpnia do 6 września.

Kremlowowi towarzyszył Artur Martirosow, szef spółki Voskhod, która według Interii jest objęta amerykańskimi sankcjami. Źródła „Financial Times” twierdzą, że uczestnicy wyjazdu starali się nie robić wspólnych zdjęć, jednak w mediach społecznościowych Kremlowa pojawiły się zdjęcia z obozu Trumpa Jr.

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Polowanie i spotkanie z prezydentem Mongolii

Jeden z rozmówców „Financial Times” powiedział, że podczas polowania Trump Jr. zastrzelił rzadką owcę ałtajską, która jest zagrożona wyginięciem.

Kremlow jest prezydentem Międzynarodowego Stowarzyszenia Boksu i byłym szefem Federacji Boksu Rosji. Interia pisze, że jest on ściśle związany z Kremlem państwa-agresora Rosji i w maju towarzyszył Władimirowi Putinowi podczas podróży do Chin.

Po wyjeździe Kremlowa Trump Jr. pozostał w Mongolii i spotkał się z prezydentem Uchnaagijnem Churelsuchem. Rzecznik mongolskiego rządu potwierdził spotkanie we wpisie na Facebooku, w którym mowa była o relacjach USA i Mongolii oraz możliwej współpracy biznesowej, ale później usunął publikację. Przedstawiciel Trumpa Jr. oświadczył, że spotkanie miało wyłącznie prywatny charakter.

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