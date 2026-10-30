W Pakistanie delegacja Pakistańskiej Partii Ludowej (PPP) spotkała się z liderem opozycji w Senacie, Allamą Radżą Nasirem Abbasem, i wezwała opozycję do dołączenia do proponowanego parlamentarnego komitetu ds. reform wyborczych. Jak informuje Dawn, według senator Sherry Rehman Abbas oświadczył, że odpowie na propozycję po konsultacjach.

Zaproszenie dla opozycji

W skład delegacji PPP weszli sekretarz generalny partii Nayyar Bukhari, senator Waqar Mehdi, Nadeem Afzal Chan oraz senator Sherry Rehman. Rehman powiedziała, że wszystkie partie polityczne powinny być reprezentowane w komitecie.

Według niej PTI bojkotuje komisje parlamentarne, dlatego przedstawiciele PPP wezwali partię do dołączenia do nowego organu, aktywnej pracy w nim, przedstawienia swoich zastrzeżeń oraz zaproponowania reform. Rehman powiedziała również, że udział PTI w innych komisjach parlamentarnych mógłby wzmocnić rolę parlamentu.

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Propozycja Bhutto-Zardariego

Wcześniej przewodniczący PPP Bilawal Bhutto-Zardari powiedział w Zgromadzeniu Narodowym, że parlament postanowił utworzyć komitet ds. reform wyborczych na wniosek jego partii. Wezwał lidera opozycji w Zgromadzeniu Narodowym, Mehmooda Khana Achakzaia, do wyznaczenia przedstawiciela do komitetu, ponieważ opozycja określała możliwe fałszerstwa wyborcze jako fundamentalny problem.

Inna delegacja PPP również zaprosiła Achakzaia do udziału w pracach komitetu. Według Radży Perveza Ashrafa Achakzai poprosił o czas na konsultacje przed udzieleniem odpowiedzi. Rehman zaznaczyła, że Abbas powitał delegację, podziękował Bhutto-Zardariemu i także obiecał odpowiedzieć po konsultacjach.

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