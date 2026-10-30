PPP呼吁反对派加入选举改革委员会——Dawn

在巴基斯坦，巴基斯坦人民党（PPP）代表团会见了参议院反对党领袖阿拉马·拉贾·纳西尔·阿巴斯，并呼吁反对派加入拟议中的议会选举改革委员会。据《Dawn》报道，参议员谢丽·雷曼表示，阿巴斯称将在磋商后回应这一提议。

向反对派发出邀请

PPP代表团成员包括该党秘书长纳亚尔·布哈里、参议员瓦卡尔·梅赫迪、纳迪姆·阿夫扎尔·昌以及参议员谢丽·雷曼。雷曼表示，所有政党都应在该委员会中获得代表席位。

她说，PTI正在抵制议会委员会，因此PPP代表呼吁该党加入这一新机构，积极参与其工作，表达自身关切并提出改革建议。雷曼还表示，PTI参与其他议会委员会可能会加强议会的作用。

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布托-扎尔达里的提议

此前，PPP主席比拉瓦尔·布托-扎尔达里在国民议会表示，应其政党的要求，议会已决定成立选举改革委员会。他呼吁国民议会反对党领袖马哈茂德·汗·阿查克扎伊任命一名代表加入该委员会，因为反对派将可能存在的选举舞弊称为根本性问题。

另一支PPP代表团也邀请阿查克扎伊参与该委员会的工作。拉贾·佩尔韦兹·阿什拉夫表示，阿查克扎伊在作出回应前要求留出时间进行磋商。雷曼指出，阿巴斯欢迎了代表团，感谢布托-扎尔达里，并同样承诺将在磋商后作出回应。

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