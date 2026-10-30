在南非比勒陀利亚，前犯罪情报副主管费罗兹·汗和前反腐败调查局Idac负责人安德烈娅·约翰逊被控妨碍司法公正。两人于2026年10月30日短暂在比勒陀利亚地方法院出庭，《每日马弗里克报》报道。

所涉指控还包括意图造成严重身体伤害的袭击罪，以及违反南非《国家检察机关法》。控方不反对以每人1万兰特的保释金释放二人。下次听证会定于2027年2月3日举行，以便继续调查。

指控详情

该案与准将莱奥诺拉·佩特莱2018年提出的一项袭击和恐吓投诉有关，她当时是汗的下属。国家检察机关发言人凯泽·卡尼亚戈表示，2018年6月26日，汗与佩特莱之间发生争执，据称升级为肢体冲突。

根据控方说法，汗据称用笔弄伤佩特莱，并用手和文件夹殴打她。检方称，这导致受害者面部和胸部受伤。

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卡尼亚戈表示，2018年7月5日，在案件材料被移交国家检察机关作进一步决定之前，汗向一名调查人员提交了一份陈述。调查人员正在查明他是如何获得提交此类陈述机会的。检方发言人称，约翰逊据称未经国家检察机关负责人授权向汗提供信息，而两人共同行动以妨碍对他的刑事追诉。约翰逊还被控在袭击案中事后协助犯罪。

马德兰加委员会证词

这些逮捕之前，马德兰加调查委员会已听取证词。一名被称为O证人的犯罪情报官员以及前Hawks调查员科布斯·鲁洛夫斯向委员会表示，汗据称在提交其版本的事件经过之前，收到了佩特莱的陈述、医疗报告和一段录音。

O证人讲述了一封主题为“Phetlhe complaint”的电子邮件，该邮件由一个以约翰逊名义注册的Gmail地址发出，附有12张图片和一个音频文件。根据鲁洛夫斯的证词，汗据称于2018年7月4日收到这些材料。他指出，获取此类信息可能使嫌疑人在调查人员取得潜在证人的陈述前调整自己的事件版本，或联系潜在证人。

警方表示，逮捕行动由Madlanga Recommendations Task Team执行。执法部门未排除在进一步调查中实施更多逮捕的可能性。

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