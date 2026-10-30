В Претории, ЮАР, бывшему заместителю руководителя криминальной разведки Ферозу Хану и бывшей главе Директората по расследованию коррупции Idac Андреа Джонсон предъявили обвинения в воспрепятствовании правосудию. 30 октября 2026 года они ненадолго предстали перед магистратским судом Претории, сообщает Daily Maverick.

Среди предъявленных обвинений также нападение с намерением причинить тяжкие телесные повреждения и нарушение закона о Национальной прокуратуре ЮАР. Государство не возражало против освобождения обоих под залог в размере 10 тысяч рандов для каждого. Следующее слушание назначили на 3 февраля 2027 года для дальнейшего расследования.

Суть обвинений

Дело связано с жалобой о нападении и запугивании, которую в 2018 году подала бригадир Леонора Пхетлхе, бывшая тогда подчиненной Хана. Представитель Национальной прокуратуры Кайзер Кганьяго заявил, что 26 июня 2018 года между Ханом и Пхетлхе произошел спор, который, предположительно, перерос в физическое столкновение.

По версии обвинения, Хан якобы ранил Пхетлхе ручкой, а также бил ее руками и папкой. Как утверждает прокуратура, это привело к травмам лица и грудной клетки у потерпевшей.

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Кганьяго сообщил, что 5 июля 2018 года Хан подал следователю заявление до того, как материалы дела передали в Национальную прокуратуру для дальнейшего решения. Следствие выясняло, каким образом он получил возможность подать такое заявление. По словам представителя прокуратуры, Джонсон якобы без разрешения главы Национальной прокуратуры передала Хану информацию, а оба действовали совместно, чтобы воспрепятствовать его уголовному преследованию. Джонсон также обвиняют в пособничестве после совершения преступления по делу о нападении.

Свидетельства комиссии Мадланги

Арестам предшествовали свидетельства в Комиссии по расследованию Мадланги. Сотрудник криминальной разведки, известный как Свидетель O, и бывший следователь Hawks Кобус Рулофсе сообщили комиссии, что Хан якобы получил заявление Пхетлхе, медицинское заключение и аудиозапись до подачи своей версии событий.

Свидетель O рассказал об электронном письме с темой «Phetlhe complaint», отправленном с Gmail-адреса на имя Джонсон. К нему были приложены 12 изображений и аудиофайл. По свидетельству Рулофсе, Хан якобы получил эти материалы 4 июля 2018 года. Он отметил, что доступ к таким сведениям мог бы позволить подозреваемому скорректировать свою версию событий или связаться с потенциальными свидетелями до того, как следователи получили их показания.

Полиция сообщила, что аресты осуществила группа Madlanga Recommendations Task Team. Правоохранители не исключили новых арестов в рамках дальнейшего расследования.

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