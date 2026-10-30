W Pretorii w RPA byłemu zastępcy szefa wywiadu kryminalnego Ferozowi Khanowi oraz byłej szefowej Dyrektoriatu ds. Badania Korupcji Idac Andrei Johnson postawiono zarzuty utrudniania wymiaru sprawiedliwości. 30 października 2026 roku krótko stawili się przed Sądem Magistrackim w Pretorii, informuje Daily Maverick.

Wśród postawionych zarzutów są także napaść z zamiarem spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu oraz naruszenie ustawy o Krajowej Prokuraturze RPA. Państwo nie sprzeciwiło się zwolnieniu obojga za kaucją w wysokości po 10 tysięcy randów. Kolejne posiedzenie wyznaczono na 3 lutego 2027 roku w celu dalszego śledztwa.

Istota zarzutów

Sprawa jest związana ze skargą dotyczącą napaści i zastraszania, którą w 2018 roku złożyła brygadier Leonora Phetlhe, będąca wówczas podwładną Khana. Rzecznik Krajowej Prokuratury Kaiser Kganyago oświadczył, że 26 czerwca 2018 roku między Khanem a Phetlhe doszło do sporu, który rzekomo przerodził się w fizyczną konfrontację.

Według oskarżenia Khan miał rzekomo zranić Phetlhe długopisem, a także bić ją rękami i teczką. Jak twierdzi prokuratura, spowodowało to u pokrzywdzonej obrażenia twarzy i klatki piersiowej.

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Kganyago przekazał, że 5 lipca 2018 roku Khan złożył oświadczenie śledczemu, zanim akta sprawy przekazano Krajowej Prokuraturze w celu podjęcia dalszej decyzji. Śledczy ustalali, w jaki sposób uzyskał możliwość złożenia takiego oświadczenia. Według rzecznika prokuratury Johnson miała rzekomo bez zgody szefa Krajowej Prokuratury przekazać Khanowi informacje, a oboje działali wspólnie, aby utrudnić jego ściganie karne. Johnson jest również oskarżona o pomoc po popełnieniu przestępstwa w sprawie napaści.

Zeznania przed Komisją Madlangi

Aresztowania poprzedziły zeznania przed Komisją Śledczą Madlangi. Funkcjonariusz wywiadu kryminalnego znany jako Świadek O oraz były śledczy Hawks Kobus Roelofse powiedzieli komisji, że Khan miał rzekomo otrzymać oświadczenie Phetlhe, opinię medyczną i nagranie audio przed przedstawieniem swojej wersji wydarzeń.

Świadek O opowiedział o e-mailu z tematem „Phetlhe complaint”, wysłanym z adresu Gmail na nazwisko Johnson. Dołączono do niego 12 obrazów i plik audio. Według zeznań Roelofsego Khan miał rzekomo otrzymać te materiały 4 lipca 2018 roku. Zaznaczył, że dostęp do takich informacji mógłby pozwolić podejrzanemu dostosować swoją wersję wydarzeń lub skontaktować się z potencjalnymi świadkami, zanim śledczy uzyskali ich zeznania.

Policja poinformowała, że aresztowań dokonał zespół Madlanga Recommendations Task Team. Funkcjonariusze nie wykluczyli kolejnych aresztowań w ramach dalszego śledztwa.

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