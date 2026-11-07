В Германии федеральный министр юстиции Штефани Хубиг заявила, что электронные письма и документы, распространяемые в интернете после утечки данных партии «Альтернатива для Германии» (AfD), могут быть учтены при проверке оснований для начала процедуры ее запрета.

Проверка материалов утечки

Речь идет примерно о 421 тысяче электронных писем и более чем 48 тысячах документов AfD, часть которых носит конфиденциальный характер.

В интервью газете Neue Osnabrücker Zeitung Хубиг заявила, что при анализе могут использоваться все имеющиеся сведения, в том числе электронные письма, если они содержат доказательства антиконституционного характера AfD. По ее словам, речь идет о вопросе, имеющем экзистенциальное значение для демократии.

Как сообщает Der Spiegel, министр считает необходимым серьезно и системно проверить, выполнены ли условия для процедуры запрета AfD.

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Рабочая группа федеральных властей и земель

Хубиг поддержала создание совместной рабочей группы федеральных властей и земель, которая должна была бы оценить перспективы процедуры. Такая группа могла бы объединить данные федеральных и земельных органов и сотрудничать со службами защиты конституции и специалистами по конституционному праву.

После этого Бундесрат, Бундестаг или федеральное правительство могли бы решить, подавать ли заявление о запрете партии. Хубиг подчеркнула, что такое заявление следует подать, если у него будут конкретные шансы на успех. В то же время она отметила, что правительство Германии может принять решение только консенсусом и что она работает над его достижением.

AfD на федеральном уровне находится под наблюдением службы защиты конституции как организация, подозреваемая в экстремизме. Отдельные земельные отделения партии местные службы классифицируют как подтвержденно правоэкстремистские. По данным расследования Der Spiegel, за утечкой данных, вероятно, стоят хакеры, некоторые из которых имеют связи с США.

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