Hubig chce uwzględnić e-maile AfD przy badaniu podstaw zakazu — Der Spiegel
W Niemczech federalna minister sprawiedliwości Stefanie Hubig oświadczyła, że e-maile i dokumenty rozpowszechniane w internecie po wycieku danych partii Alternatywa dla Niemiec (AfD) mogą zostać uwzględnione podczas badania podstaw do wszczęcia procedury jej zakazu.
Analiza materiałów z wycieku
Chodzi o około 421 tysięcy e-maili i ponad 48 tysięcy dokumentów AfD, z których część ma charakter poufny.
W wywiadzie dla gazety Neue Osnabrücker Zeitung Hubig powiedziała, że podczas analizy można wykorzystać wszystkie dostępne informacje, w tym e-maile, jeśli zawierają one dowody antykonstytucyjnego charakteru AfD. Jak stwierdziła, jest to kwestia o egzystencjalnym znaczeniu dla demokracji.
Jak informuje Der Spiegel, minister uważa za konieczne poważne i systematyczne zbadanie, czy spełniono warunki procedury zakazu AfD.
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Grupa robocza władz federalnych i krajów związkowych
Hubig poparła utworzenie wspólnej grupy roboczej władz federalnych i krajów związkowych, która miałaby ocenić perspektywy procedury. Taka grupa mogłaby połączyć dane organów federalnych i krajowych oraz współpracować ze służbami ochrony konstytucji i specjalistami w dziedzinie prawa konstytucyjnego.
Następnie Bundesrat, Bundestag lub rząd federalny mogłyby zdecydować, czy złożyć wniosek o zakaz partii. Hubig podkreśliła, że taki wniosek należy złożyć, jeśli będzie miał konkretne szanse powodzenia. Jednocześnie zaznaczyła, że niemiecki rząd może podjąć decyzję wyłącznie w drodze konsensusu i że pracuje nad jego osiągnięciem.
AfD na szczeblu federalnym znajduje się pod obserwacją służby ochrony konstytucji jako organizacja podejrzewana o ekstremizm. Poszczególne krajowe struktury partii są klasyfikowane przez lokalne służby jako potwierdzone prawicowo-ekstremistyczne. Według śledztwa Der Spiegel za wyciekiem danych prawdopodobnie stoją hakerzy, z których część ma powiązania ze Stanami Zjednoczonymi.