W Niemczech federalna minister sprawiedliwości Stefanie Hubig oświadczyła, że e-maile i dokumenty rozpowszechniane w internecie po wycieku danych partii Alternatywa dla Niemiec (AfD) mogą zostać uwzględnione podczas badania podstaw do wszczęcia procedury jej zakazu.

Analiza materiałów z wycieku

Chodzi o około 421 tysięcy e-maili i ponad 48 tysięcy dokumentów AfD, z których część ma charakter poufny.

W wywiadzie dla gazety Neue Osnabrücker Zeitung Hubig powiedziała, że podczas analizy można wykorzystać wszystkie dostępne informacje, w tym e-maile, jeśli zawierają one dowody antykonstytucyjnego charakteru AfD. Jak stwierdziła, jest to kwestia o egzystencjalnym znaczeniu dla demokracji.

Jak informuje Der Spiegel, minister uważa za konieczne poważne i systematyczne zbadanie, czy spełniono warunki procedury zakazu AfD.

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Grupa robocza władz federalnych i krajów związkowych

Hubig poparła utworzenie wspólnej grupy roboczej władz federalnych i krajów związkowych, która miałaby ocenić perspektywy procedury. Taka grupa mogłaby połączyć dane organów federalnych i krajowych oraz współpracować ze służbami ochrony konstytucji i specjalistami w dziedzinie prawa konstytucyjnego.

Następnie Bundesrat, Bundestag lub rząd federalny mogłyby zdecydować, czy złożyć wniosek o zakaz partii. Hubig podkreśliła, że taki wniosek należy złożyć, jeśli będzie miał konkretne szanse powodzenia. Jednocześnie zaznaczyła, że niemiecki rząd może podjąć decyzję wyłącznie w drodze konsensusu i że pracuje nad jego osiągnięciem.

AfD na szczeblu federalnym znajduje się pod obserwacją służby ochrony konstytucji jako organizacja podejrzewana o ekstremizm. Poszczególne krajowe struktury partii są klasyfikowane przez lokalne służby jako potwierdzone prawicowo-ekstremistyczne. Według śledztwa Der Spiegel za wyciekiem danych prawdopodobnie stoją hakerzy, z których część ma powiązania ze Stanami Zjednoczonymi.

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