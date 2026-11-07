德国联邦司法部长施特凡妮·胡比希表示，在德国选择党（AfD）数据泄露后在网上传播的电子邮件和文件，可能会在审查启动取缔该党程序的依据时被纳入考虑。

审查泄露材料

涉及约42.1万封电子邮件和超过4.8万份AfD文件，其中部分具有保密性质。

胡比希在接受《新奥斯纳布吕克报》采访时表示，分析过程中可以使用所有可获得的信息，包括电子邮件，前提是它们包含证明AfD具有反宪法性质的证据。她说，这关系到对民主具有生存意义的问题。

据《明镜》周刊报道，这位部长认为，有必要严肃且系统地审查是否满足启动取缔AfD程序的条件。

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联邦与各州政府工作组

胡比希支持成立联邦和各州政府联合工作组，以评估该程序的前景。这样的工作组可以汇集联邦和州级机构的数据，并与宪法保护机构及宪法法律专家合作。

此后，联邦参议院、联邦议院或联邦政府可以决定是否提交取缔该党的申请。胡比希强调，如果该申请具有具体的成功可能性，就应当提交。她同时指出，德国政府只能通过共识作出决定，她正在为达成共识而努力。

AfD在联邦层面被宪法保护机构作为涉嫌极端主义的组织进行监控。该党的个别州级组织被当地机构归类为已确认的右翼极端主义组织。根据《明镜》周刊的调查，数据泄露背后很可能是黑客，其中一些人与美国有联系。

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