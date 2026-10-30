В Пакистане делегация Пакистанской народной партии (PPP) встретилась с лидером оппозиции в Сенате Алламой Раджой Насиром Аббасом и призвала оппозицию присоединиться к предложенному парламентскому комитету по избирательным реформам. Как сообщает Dawn, по словам сенатора Шерри Рехман, Аббас заявил, что ответит на предложение после консультаций.

Приглашение для оппозиции

В делегацию PPP вошли генеральный секретарь партии Найяр Бухари, сенатор Вакар Мехди, Надим Афзал Чан и сенатор Шерри Рехман. Рехман заявила, что все политические партии должны быть представлены в комитете.

По ее словам, PTI бойкотирует парламентские комитеты, поэтому представители PPP призвали партию присоединиться к новому органу, активно работать в нем, высказать свои опасения и предложить реформы. Рехман также сказала, что участие PTI в других парламентских комитетах могло бы усилить роль парламента.

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Предложение Бхутто-Зардари

Ранее председатель PPP Билавал Бхутто-Зардари заявил в Национальном собрании, что парламент решил сформировать комитет по избирательным реформам по просьбе его партии. Он призвал лидера оппозиции в Национальном собрании Мехмуда Хана Ачакзая назначить представителя в комитет, поскольку оппозиция называла возможные фальсификации на выборах фундаментальной проблемой.

Другая делегация PPP также пригласила Ачакзая присоединиться к работе комитета. По словам Раджи Первеза Ашрафа, Ачакзай попросил время для консультаций перед ответом. Рехман отметила, что Аббас приветствовал делегацию, поблагодарил Бхутто-Зардари и также пообещал ответить после консультаций.

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