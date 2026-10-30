Национальная ассамблея Пакистана 30 октября приняла резолюцию, в которой подчеркнула, что домогательства на рабочем месте не ограничиваются поведением сексуального характера. Они могут проявляться, в частности, через гендерную дискриминацию, запугивание, унижение, пренебрежительное отношение, враждебное поведение и злоупотребление властью, сообщает Dawn.

Резолюцию внесла депутат Шахида Рехмани, секретарь Женского парламентского кокуса. Документ подтверждает обязательство парламента защищать достоинство, равенство и права каждого человека от всех форм домогательств на работе и гендерной дискриминации.

Ссылки на законодательство

В резолюции упомянуты статьи 14 и 25 Конституции Пакистана, касающиеся неприкосновенности человеческого достоинства и равенства граждан. Документ также подтверждает законодательный замысел и гарантии, закрепленные Законом о защите женщин от домогательств на рабочем месте 2010 года, в который в 2022 году были внесены изменения.

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В документе указано, что отсутствие сексуального предложения или требования сексуального характера не уменьшает серьезности преследования или дискриминации по гендерному признаку. Все действия, подпадающие под действие закона, должны рассматриваться с одинаковой серьезностью, справедливостью и ответственностью.

Призыв к исполнению норм

Резолюция призывает Национальную ассамблею обратиться к федеральному правительству и соответствующим учреждениям с требованием в полной мере исполнять действующее законодательство. Ее цель — не допустить лишения человека правовой защиты лишь потому, что заявленные домогательства или гендерная дискриминация не носили сексуального характера.

В резолюции не упоминался конкретный инцидент. В то же время юристы и журналисты выразили обеспокоенность решением Федерального конституционного суда, который отменил решение Высокого суда Исламабада по делу сотрудника Национального банка Пакистана, поданному в 2012 году. В своем толковании суд указал, что действие, поведение или отношение должны носить сексуальный характер, чтобы подпадать под определение домогательств по закону 2010 года.

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