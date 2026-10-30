Zgromadzenie Narodowe Pakistanu 30 października przyjęło rezolucję, w której podkreślono, że molestowanie w miejscu pracy nie ogranicza się do zachowań o charakterze seksualnym. Może ono przejawiać się w szczególności poprzez dyskryminację ze względu na płeć, zastraszanie, upokarzanie, lekceważące traktowanie, wrogie zachowanie i nadużywanie władzy, informuje Dawn.

Rezolucję przedstawiła deputowana Shahida Rehmani, sekretarz Parlamentarnego Klubu Kobiet. Dokument potwierdza zobowiązanie parlamentu do ochrony godności, równości i praw każdej osoby przed wszelkimi formami molestowania w pracy oraz dyskryminacji ze względu na płeć.

Odniesienia do ustawodawstwa

W rezolucji wspomniano artykuły 14 i 25 konstytucji Pakistanu, dotyczące nienaruszalności godności człowieka i równości obywateli. Dokument potwierdza również intencję ustawodawczą i gwarancje zapisane w ustawie z 2010 roku o ochronie kobiet przed molestowaniem w miejscu pracy, znowelizowanej w 2022 roku.

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W dokumencie wskazano, że brak propozycji seksualnej lub żądania o charakterze seksualnym nie zmniejsza powagi prześladowania ani dyskryminacji ze względu na płeć. Wszystkie działania objęte ustawą muszą być traktowane z jednakową powagą, sprawiedliwością i odpowiedzialnością.

Wezwanie do egzekwowania przepisów

Rezolucja wzywa Zgromadzenie Narodowe do zwrócenia się do rządu federalnego i odpowiednich instytucji z żądaniem pełnego wdrożenia obowiązującego ustawodawstwa. Jej celem jest niedopuszczenie do pozbawienia osoby ochrony prawnej wyłącznie dlatego, że zgłoszone molestowanie lub dyskryminacja ze względu na płeć nie miały charakteru seksualnego.

W rezolucji nie wspomniano o konkretnym incydencie. Jednocześnie prawnicy i dziennikarze wyrazili zaniepokojenie decyzją Federalnego Sądu Konstytucyjnego, który uchylił orzeczenie Wysokiego Sądu w Islamabadzie w sprawie pracownika Narodowego Banku Pakistanu, wniesionej w 2012 roku. W swojej interpretacji sąd stwierdził, że czyn, zachowanie lub traktowanie muszą mieć charakter seksualny, aby mieścić się w definicji molestowania zgodnie z ustawą z 2010 roku.

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