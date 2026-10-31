W Australii samolot Królewskiej Służby Latających Lekarzy (RFDS) wylądował na Eyre Highway, aby pilnie przewieźć pacjenta z punktu medycznego w Eucli do szpitala w Kalgoorlie. Pas startowy w Eucli na Równinie Nullarbor został zamknięty z powodu deszczu, a prace nad utwardzeniem jego nawierzchni jeszcze się nie rozpoczęły z powodu opóźnień biurokratycznych i planistycznych, podaje ABC News Australia.

Lotnisko znajduje się 1200 kilometrów na wschód od Perth, na granicy stanów Australia Zachodnia i Australia Południowa. Najbliższe dostępne szpitale znajdują się około 500 kilometrów na zachód i 700 kilometrów na wschód. Gruntowy pas startowy staje się niezdatny do użytku po opadach: według lokalnej rady wystarczą do tego trzy milimetry deszczu.

Lądowanie na dziewięciometrowej drodze

7 października policja zamknęła autostradę w obu kierunkach na około dwie i pół godziny, aby samolot mógł wylądować i wystartować. Pilot RFDS Elias Goh powiedział, że przed lądowaniem samolot wykonał niski przelot, aby sprawdzić nawierzchnię drogi, ruch pojazdów i pobliskie znaki drogowe.

Szerokość drogi wynosi około dziewięciu metrów. Według pilota taka droga jest znacznie węższa nawet od wąskiego pasa startowego, co utrudnia ocenę odległości podczas lądowania. Przed startem obecni na miejscu ludzie musieli popchnąć samolot do tyłu, aby obrócić go pod wiatr.

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Modernizacja jest odkładana

W budżecie stanowym na 2024 rok przewidziano 3,3 mln dolarów na modernizację lotniska. Rzecznik rządu stanowego oświadczył, że finansowanie pozostaje dostępne, jednak projekt wymaga całkowitego przeprojektowania, zgody środowiskowej oraz potwierdzenia zezwoleń związanych z prawami ludności rdzennej do ziemi.

Przewodnicząca rady hrabstwa Dundas Laurine Bonza powiedziała, że lokalne władze zabiegają o modernizację lotniska od około 15 lat. Jak zaznaczyła, zgody dotyczące praw ludności rdzennej do ziemi uzyskano już cztery razy, a ponowne badania nie były potrzebne. Uważa również, że z powodu opóźnień początkowy koszt projektu, wynoszący 4,5 mln dolarów, może wzrosnąć.

Właścicielka przydrożnego lokalu w Eucli Rasa Patupis, która mieszka na granicy stanów od 60 lat, poinformowała, że wcześniej pacjenta z podejrzeniem zapalenia wyrostka robaczkowego transportowano karetką do Kalgoorlie przez 11 godzin. Mieszkańcy podkreślają, że sprawny pas startowy ma kluczowe znaczenie dla ewakuacji w nagłych przypadkach.

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