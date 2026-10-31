Літак медичної служби сів на шосе в Австралії через дощ — ABC News Australia

В Австралії літак Королівської служби літаючих лікарів (RFDS) здійснив посадку на шосе Ейр, щоб терміново доправити пацієнта з медпункту Юкли до лікарні в Калгурлі. Злітну смугу в Юклі на рівнині Налларбор закрив дощ, а роботи з облаштування її твердим покриттям досі не почалися через бюрократичні та планувальні затримки, повідомляє ABC News Australia.

Аеродром розташований за 1200 кілометрів на схід від Перта, на кордоні штатів Західна Австралія та Південна Австралія. Найближчі доступні лікарні розташовані приблизно за 500 кілометрів на захід і за 700 кілометрів на схід. Ґрунтова смуга стає непридатною для використання після опадів: за даними місцевої ради, для цього достатньо трьох міліметрів дощу.

Посадка на дев’ятиметровій дорозі

7 жовтня поліція перекрила шосе в обох напрямках приблизно на дві з половиною години, аби літак міг приземлитися та злетіти. Пілот RFDS Еліас Гох розповів, що перед посадкою літак виконав низький проліт для перевірки дорожнього покриття, руху транспорту та дорожніх знаків поблизу.

Ширина дороги становить близько дев’яти метрів. За словами пілота, така дорога значно вужча навіть за вузьку злітну смугу, що ускладнює оцінку відстані під час посадки. Перед зльотом літак довелося штовхати назад за допомогою присутніх людей, аби розвернути його проти вітру.

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Модернізацію відкладають

У бюджеті штату на 2024 рік на модернізацію аеродрому передбачили 3,3 мільйона доларів. Речник уряду штату заявив, що фінансування залишається доступним, однак проєкт потребує повного перепроєктування, екологічного дозволу та підтвердження дозволів, пов’язаних із правами корінних народів на землю.

Президентка ради Ширу Дандас Лорін Бонза сказала, що місцева влада домагається оновлення аеродрому близько 15 років. За її словами, погодження щодо прав корінних народів уже отримували чотири рази, а повторні дослідження не були потрібні. Вона також вважає, що через затримки початкова вартість проєкту в 4,5 мільйона доларів може зрости.

Власниця придорожнього закладу в Юклі Раса Патупіс, яка живе на кордоні штатів 60 років, повідомила, що раніше пацієнта з підозрою на апендицит доправляли машиною швидкої допомоги до Калгурлі 11 годин. Мешканці наголошують, що справна злітна смуга має критичне значення для екстреної евакуації.

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