Исследователи Корнеллского университета, WWF Nepal и местных лесных органов тестируют в Непале синтетические химические соединения, имитирующие запаховые метки больших кошек. Проект под названием BioBoundaries направлен на создание невидимых запаховых барьеров, которые могли бы удерживать тигров и леопардов вдали от домашнего скота, ферм и человеческих поселений, сообщает Mongabay.

В марте 2025 года фотоловушка в коридоре Кхата зафиксировала бенгальского тигра, который подошел к установленному возле тропы дозатору, обнюхал его и остановился. Подобную реакцию неоднократно наблюдали как у тигров, так и у леопардов, однако ученые подчеркивают: разворот животного возле станции еще не доказывает, что метод сокращает нападения на домашний скот.

Результаты эксперимента различаются

Испытания начались в октябре 2024 года в 13-километровом коридоре Кхата, который соединяет национальный парк Бардиа с индийским заповедником дикой природы Катарниягхат. Там установили 30 станций с железными колышками, дозаторами запаха и фотоловушками. Команда проверяла 10 соединений, сравнивая реакции животных на обработанных и контрольных станциях.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Три соединения связали с уменьшением количества регистраций леопардов на фотоловушках, еще два — с уменьшением регистраций тигров. В то же время часть запахов дала противоположный эффект: тигры проявляли к ним больший интерес и чаще посещали станции. Большинство веществ в тестах были выявлены в запаховых метках тигров, поэтому эти животные особенно внимательно их исследовали, в том числе демонстрировали флемен — поведение для анализа химических сигналов.

Не замена защите домашнего скота

В Ботсване одно из соединений, известное как 3M3MB, по данным исследователей, существенно сократило нападения леопардов на домашний скот. Однако непальские испытания не являются прямым повторением этого опыта: из десяти протестированных там веществ в Ботсване ранее проверяли только 3M3MB.

Если эффективность запахов подтвердится, дозаторы могут устанавливать возле загонов для домашнего скота, поселений и других опасных мест, а также крепить на пасущихся животных. Исследователи отмечают, что технология должна дополнять, а не заменять, более прочные хлева, надлежащий выпас и надзор за домашним скотом. Среди нерешенных вопросов остаются стоимость, частота пополнения дозаторов, производство и распределение веществ, а также их действие в разную погоду и в течение длительного времени.

Читай нас в