尼泊尔测试气味屏障防范老虎和豹子——Mongabay

康奈尔大学、WWF Nepal和当地林业部门的研究人员正在尼泊尔测试模仿大型猫科动物气味标记的合成化学化合物。名为BioBoundaries的项目旨在建立无形的气味屏障，使老虎和豹子远离牲畜、农场和人类聚居地，Mongabay报道。

2025年3月，卡塔走廊的一台相机陷阱拍到一只孟加拉虎靠近安装在小径旁的气味释放器，嗅闻后停了下来。老虎和豹子都曾多次出现类似反应，但科学家强调，动物在站点附近转身离开尚不能证明这种方法会减少对牲畜的袭击。

实验结果存在差异

试验于2024年10月在长13公里的卡塔走廊启动，该走廊连接巴尔迪亚国家公园和印度的卡塔尼亚加特野生动物保护区。研究人员在那里设置了30个站点，配有铁桩、气味释放器和相机陷阱。团队测试了10种化合物，对比动物在处理站点和对照站点的反应。

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三种化合物与相机陷阱记录到的豹子数量减少有关，另有两种与老虎记录数量减少有关。与此同时，部分气味产生了相反效果：老虎对它们表现出更大兴趣，并更频繁地到访站点。测试中的大多数物质是在老虎的气味标记中识别出的，因此这些动物会特别仔细地对其进行探查，包括表现出裂唇嗅反应——一种用于分析化学信号的行为。

不能替代牲畜保护措施

据研究人员称，在博茨瓦纳，一种名为3M3MB的化合物显著减少了豹子对牲畜的袭击。不过，尼泊尔的试验并不是对该实验的直接重复：在当地测试的10种物质中，此前只有3M3MB在博茨瓦纳接受过测试。

如果气味的有效性得到证实，释放器可安装在牲畜围栏、聚居地和其他危险地点附近，也可固定在放牧动物身上。研究人员指出，这项技术应当补充而非取代更坚固的牲畜棚、适当的放牧和对牲畜的看管。尚未解决的问题包括成本、释放器补充的频率、物质的生产和分配，以及它们在不同天气条件下和长期使用中的效果。

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