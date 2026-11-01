在台湾台北的国父纪念馆园区内，艺术家Wang Hsiu-chi创作的青铜雕塑《阅读男孩》举行了铭牌揭幕仪式。活动在纪念馆园区西侧举行，《台北时报》报道。

与女孩雕塑相配

这件新作品由Taipei Capitol Lions Club和日本Aomori Mahoroba Lions Club共同委托创作。它与Taipei Capitol Lions Club十年前赠予纪念馆的《阅读女孩》雕塑相配成对。

纪念馆馆长Wang Lan-sheng表示，在电子设备争夺人们注意力的情况下，两座雕塑旨在提醒人们阅读带来的乐趣和智力益处。他说，这些作品也是将园区打造为艺术爱好者文化空间项目的一部分。

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呼吁多阅读

Taipei Capitol Lions Club主席Kuo Su-mei表示，俱乐部希望鼓励台湾年轻人阅读，尽管手机、互联网和电视会分散他们的注意力。该组织还向纪念馆捐赠了三张花岗岩长椅，放置在雕塑旁边，让访客可以休息和阅读。

Wang Hsiu-chi讲述说，他在贫困中长大：他必须步行一小时去上学，回家后还要帮助父亲打理家庭花园，因此几乎没有时间阅读。这位雕塑家感谢这些组织让他有机会通过艺术为下一代作出贡献。

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