在土耳其西部地中海无人居住的凯科瓦岛附近，水下发掘发现了一艘沉船的证据，这艘沉船可能是世界上最古老的沉船。据《耶路撒冷邮报》援引BBC报道，研究人员发现了三具石锚和约30个双耳瓶。

早期青铜时代双耳瓶

地中海考古协会探险队负责人、阿克德尼兹大学教授哈坎·奥尼斯表示，双耳瓶的装饰为将该发现归入早期青铜时代提供了依据。这些器皿的年代估计约为4,400至4,700年前。

奥尼斯称这艘沉船是“海底的时间胶囊”。他说，探险队成员成为约5千年来首批触摸这些物品的人。

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器皿的来源及其内容物痕迹

对器皿形状的分析表明，它们可能是在约旦河谷的工坊制造的。此前，埃及、特洛伊和克里特岛都曾发现类似的双耳瓶。

其中一个双耳瓶上有九个独立标记，瓶身有两个孔。它可能被用于制作奶酪或搅拌黄油，研究人员认为，这或许表明水手在长途航行中会准备食物。

一些双耳瓶中保留了闪亮的沉积物。麦考瑞大学考古学家卡琳·苏达瓦推测，这可能是橄榄油、葡萄酒或树脂的残留物。她还指出，这些大型器皿可能被重复使用了许多年。

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