Управление Верховного комиссара ООН по правам человека заявило, что действия израильских сил в секторе Газа на палестинской территории приводят к новым перемещениям палестинцев во всё меньшую часть анклава и усиливают опасения относительно этнических чисток. Об этом сообщает Al Jazeera со ссылкой на заявление УВКПЧ ООН.

Продвижение за жёлтую линию

По данным Управления, израильская армия продвигается на запад за линию своего развёртывания, известную как жёлтая линия. УВКПЧ ООН заявило, что израильские силы, вероятно, рассматривают эту линию как зону поражения, из-за чего палестинцы не могут вернуться к тому, что осталось от их домов по другую сторону.

Управление также предупредило о разрушении оставшейся гражданской инфраструктуры и атаках на места пребывания перемещённых лиц. По его информации, израильские военные продолжают заявленную цель расширить район своего военного развёртывания до 70% территории Газы.

Новые случаи перемещения

УВКПЧ ООН задокументировало расширение израильского военного присутствия на запад в течение последних двух недель. Это, по данным Управления, вызвало новое перемещение жителей района Шуджаия в городе Газа, а также восточных частей Бурейджа, Дейр-эль-Балаха и Аль-Магази в центральной части анклава.

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По данным УВКПЧ ООН, в Шуджаие сообщалось как минимум о двух израильских атаках на лагеря для перемещённых лиц. Управление также отметило, что взрывные работы разрушили немногочисленные здания, которые ещё оставались в районе. Кроме того, ООН получило сообщения, что в воскресенье израильский беспилотник сбросил боеприпасы на палатку с перемещёнными людьми на перекрёстке в Шуджаие. Министерство общественных работ и жилищного строительства Газы заявило, что последовавший пожар вынудил 200 семей, или 800 человек, покинуть место проживания.

Потери после прекращения огня

Глава УВКПЧ ООН на оккупированной палестинской территории Аджит Сангай назвал ситуацию с перемещениями в Газе острым и хроническим кошмаром. По его словам, люди, перемещённые до объявления о прекращении огня, практически не имеют перспектив вернуться в районы, откуда они уехали, поскольку большинство из них расположено за жёлтой линией. Он добавил, что эти люди продолжают подвергаться повторному перемещению.

По данным Министерства здравоохранения Газы, после вступления в силу соглашения о прекращении огня 11 октября 2025 года в результате израильских атак погибли как минимум 1574 человека, ещё 5687 получили ранения.

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