Biuro Wysokiego Komisarza ONZ ds. Praw Człowieka oświadczyło, że działania sił izraelskich w Strefie Gazy na terytorium palestyńskim prowadzą do nowych przesiedleń Palestyńczyków na coraz mniejszą część enklawy i nasilają obawy przed czystkami etnicznymi. O sprawie informuje Al Jazeera, powołując się na oświadczenie Biura Wysokiego Komisarza ONZ ds. Praw Człowieka.

Posuwanie się za żółtą linię

Według Biura izraelska armia posuwa się na zachód poza linię swojego rozmieszczenia, znaną jako żółta linia. Biuro Wysokiego Komisarza ONZ ds. Praw Człowieka stwierdziło, że siły izraelskie prawdopodobnie traktują tę linię jako strefę rażenia, przez co Palestyńczycy nie mogą wrócić do tego, co pozostało z ich domów po drugiej stronie.

Biuro ostrzegło również przed niszczeniem pozostałej infrastruktury cywilnej i atakami na miejsca pobytu osób przesiedlonych. Według jego informacji izraelskie wojsko kontynuuje deklarowany cel rozszerzenia obszaru swojego rozmieszczenia wojskowego do 70% terytorium Gazy.

Nowe przypadki przesiedleń

Biuro Wysokiego Komisarza ONZ ds. Praw Człowieka udokumentowało rozszerzanie się izraelskiej obecności wojskowej na zachód w ciągu ostatnich dwóch tygodni. Według Biura spowodowało to nowe przesiedlenia mieszkańców dzielnicy Szudżajija w mieście Gaza, a także wschodnich części Burejdżu, Deir al-Balah i Al-Maghazi w centralnej części enklawy.

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Według Biura Wysokiego Komisarza ONZ ds. Praw Człowieka w Szudżajiji zgłoszono co najmniej dwa izraelskie ataki na obozy dla osób przesiedlonych. Biuro zaznaczyło również, że prace wyburzeniowe z użyciem materiałów wybuchowych zniszczyły nieliczne budynki, które nadal pozostawały w tej okolicy. Ponadto ONZ otrzymała doniesienia, że w niedzielę izraelski dron zrzucił amunicję na namiot z przesiedlonymi osobami na skrzyżowaniu w Szudżajiji. Ministerstwo Robót Publicznych i Mieszkalnictwa Gazy oświadczyło, że pożar, który nastąpił później, zmusił 200 rodzin, czyli 800 osób, do opuszczenia miejsca zamieszkania.

Ofiary po zawieszeniu broni

Szef Biura Wysokiego Komisarza ONZ ds. Praw Człowieka na okupowanym terytorium palestyńskim Ajith Sunghay nazwał sytuację związaną z przesiedleniami w Gazie ostrym i chronicznym koszmarem. Jak powiedział, osoby przesiedlone przed ogłoszeniem zawieszenia broni praktycznie nie mają perspektyw powrotu do obszarów, z których wyjechały, ponieważ większość z nich znajduje się za żółtą linią. Dodał, że osoby te nadal doświadczają ponownych przesiedleń.

Według Ministerstwa Zdrowia Gazy od wejścia w życie porozumienia o zawieszeniu broni 11 października 2025 roku w izraelskich atakach zginęły co najmniej 1574 osoby, a kolejne 5687 zostało rannych.

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