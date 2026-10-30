联合国称加沙巴勒斯坦人出现新的流离失所 — 半岛电视台

联合国人权事务高级专员办事处表示，以色列军队在加沙地带巴勒斯坦领土上的行动，正导致巴勒斯坦人被迫迁移到这片飞地中日益缩小的区域，并加剧了对种族清洗的担忧。据半岛电视台报道，该消息援引联合国人权高专办的声明。

越过黄线推进

该办事处称，以色列军队正在向西越过其部署线，即所谓的黄线。联合国人权高专办表示，以色列军队可能将这条线视为打击区，导致巴勒斯坦人无法返回线另一侧他们家园的残余之处。

该办事处还警告称，剩余的民用基础设施正遭到摧毁，流离失所者的安置地点也遭到袭击。据其信息，以色列军方正继续推进其已宣布的目标，即将其军事部署区域扩大至加沙领土的70%。

新的流离失所情况

联合国人权高专办记录了以色列军事存在在过去两周向西扩展的情况。该办事处称，这导致加沙市舒贾伊亚地区居民，以及飞地中部布赖杰、代尔拜拉赫和马加齐东部地区居民再次流离失所。

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联合国人权高专办称，有报告指出，舒贾伊亚至少发生了两起以色列对流离失所者营地的袭击。该办事处还指出，爆破作业摧毁了该地区所剩无几的建筑物。此外，联合国收到报告称，周日，一架以色列无人机在舒贾伊亚十字路口向一顶安置流离失所者的帐篷投下弹药。加沙公共工程和住房部表示，随后发生的火灾迫使200个家庭，即800人，离开居住地。

停火后的伤亡

联合国人权高专办驻被占领巴勒斯坦领土负责人阿吉特·桑盖称，加沙的流离失所状况是一场急性且长期的噩梦。他表示，在宣布停火前流离失所的人几乎没有希望返回他们离开的地区，因为其中大多数位于黄线以外。他补充说，这些人仍在遭受反复流离失所。

根据加沙卫生部的数据，自2025年10月11日停火协议生效以来，至少1574人在以色列袭击中死亡，另有5687人受伤。

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