В индийском штате Уттаракханд в Гималаях разбился вертолет, в результате чего погибли шесть человек: пилот и пятеро пассажиров. Об этом со ссылкой на представителя органа гражданской авиации штата сообщает RMF24.

Полет в Деградун

Вертолет направлялся из Бадринатха — горного курорта, популярного среди жителей Индии, — в город Деградун. Управление развития гражданской авиации Уттаракханда сообщило, что связь с воздушным судном была потеряна во время полета над долиной Джошиматх.

Гибель всех шестерых человек на борту подтвердил генеральный директор Управления развития гражданской авиации Уттаракханда Пратик Джайн. После аварии весь флот оператора Trans Bharat Aviation приостановил полеты.

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Поисково-спасательная операция

К совместной поисково-спасательной операции привлекли районные власти, службы реагирования на чрезвычайные ситуации и военных. Местные СМИ предполагают, что вероятной причиной катастрофы могли стать крайне сложные погодные условия в районе полета.

В июне 2025 года в том же штате произошла еще одна авария вертолета, перевозившего паломников: тогда погибли семь человек, еще один человек получил ранения.

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