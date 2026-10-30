W indyjskim stanie Uttarakhand w Himalajach rozbił się śmigłowiec, w wyniku czego zginęło sześć osób: pilot i pięciu pasażerów. Poinformował o tym RMF24, powołując się na przedstawiciela stanowego organu lotnictwa cywilnego.

Lot do Dehradunu

Śmigłowiec leciał z Badrinath, górskiego kurortu popularnego wśród mieszkańców Indii, do miasta Dehradun. Urząd Rozwoju Lotnictwa Cywilnego Uttarakhandu poinformował, że kontakt ze statkiem powietrznym utracono podczas lotu nad doliną Joshimath.

Śmierć wszystkich sześciu osób na pokładzie potwierdził dyrektor generalny Urzędu Rozwoju Lotnictwa Cywilnego Uttarakhandu Pratik Jain. Po katastrofie cała flota operatora Trans Bharat Aviation wstrzymała loty.

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Operacja poszukiwawczo-ratunkowa

Do wspólnej operacji poszukiwawczo-ratunkowej zaangażowano władze okręgowe, służby reagowania kryzysowego i wojsko. Lokalne media przypuszczają, że prawdopodobną przyczyną katastrofy mogły być wyjątkowo trudne warunki pogodowe w rejonie lotu.

W czerwcu 2025 roku w tym samym stanie doszło do kolejnej katastrofy śmigłowca przewożącego pielgrzymów: zginęło wówczas siedem osób, a jedna osoba odniosła obrażenia.

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