Chińskie siły morskie i powietrzne przeprowadziły patrole gotowości bojowej na wodach i w przestrzeni powietrznej wokół Mielizny Scarborough na Morzu Południowochińskim, do której roszczenia zgłaszają Filipiny i Chiny. Informuje o tym Interia, powołując się na oświadczenie chińskich wojskowych.

Oświadczenie chińskich wojskowych

W oświadczeniu chińskie wojsko określiło te działania jako niezbędny środek zaradczy w odpowiedzi na rzekome naruszenia praw i prowokacyjne działania ze strony Filipin. Chiny nazywają Mieliznę Scarborough Huangyan Dao.

Ten akwen jest jednym z najbardziej spornych obszarów Azji. Mielizna znajduje się w obrębie wyłącznej strefy ekonomicznej Filipin, jednak Chiny nie rezygnują z roszczeń do atolu i uważają bogate w ryby wody za część swojego terytorium.

Poprzednie incydenty

Napięcie wokół mielizny utrzymuje się od dłuższego czasu. W lipcu chiński statek straży przybrzeżnej użył armatki wodnej przeciwko filipińskiej łodzi rybackiej. Pekin oświadczył wówczas, że dwa filipińskie statki rzekomo wpłynęły na sporne wody.

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W kwietniu zdjęcia satelitarne Reutersa pokazały co najmniej cztery chińskie statki rybackie oraz okręt chińskiej marynarki wojennej lub straży przybrzeżnej w pobliżu wejścia do mielizny. Firma Vantor, wcześniej znana jako Maxar Technologies, również zidentyfikowała tam dodatkowy statek patrolowy.

Według rzecznika filipińskiej straży przybrzeżnej Jaya Tarrieli chińscy marynarze zainstalowali pływającą barierę o długości 352 metrów. Władze oświadczyły, że wkrótce została ona zdemontowana. W ubiegłym roku Chiny zatwierdziły utworzenie w tym rejonie narodowego rezerwatu przyrody, co władze Filipin nazwały oczywistym pretekstem do rozpoczęcia okupacji.

Międzynarodowy arbitraż z 2016 roku nie określił statusu mielizny, lecz stwierdził, że każda blokada wprowadzona przez Pekin narusza prawo międzynarodowe, ponieważ z łowisk muszą korzystać także Filipiny i Wietnam.

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