Китайские морские и воздушные силы провели патрули в рамках боевой готовности в водах и воздушном пространстве вокруг отмели Скарборо в Южно-Китайском море, на которую претендуют Филиппины и Китай. Об этом сообщает Interia со ссылкой на заявление китайских военных.

Заявление китайских военных

В заявлении китайские военные назвали эти действия необходимой контрмерой в ответ на якобы нарушения прав и провокационные действия со стороны Филиппин. Китай называет отмель Скарборо Хуанъяньдао.

Эта акватория является одним из наиболее спорных районов Азии. Отмель расположена в пределах исключительной экономической зоны Филиппин, однако Китай не отказывается от претензий на атолл и считает богатые рыбой воды частью своей территории.

Предыдущие инциденты

Напряженность вокруг отмели сохраняется длительное время. В июле китайское судно береговой охраны применило водомет против филиппинской рыболовной лодки. Тогда Пекин заявлял, что два филиппинских судна якобы вошли в спорные воды.

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В апреле спутниковые снимки Reuters показали по меньшей мере четыре китайских рыболовных судна и корабль военно-морских сил или береговой охраны КНР возле входа к отмели. Компания Vantor, ранее известная как Maxar Technologies, также идентифицировала там дополнительное патрульное судно.

По словам представителя филиппинской береговой охраны Джея Тарриелы, китайские моряки установили плавучий барьер длиной 352 метра. Власти заявляли, что вскоре он был демонтирован. В прошлом году Китай одобрил создание в этом районе национального природного заповедника, что власти Филиппин назвали очевидным предлогом для начала оккупации.

Международный арбитраж 2016 года не определял статус отмели, однако отметил, что любая блокада, введенная Пекином, нарушает международное право, поскольку рыболовными угодьями должны пользоваться также Филиппины и Вьетнам.

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