中国在斯卡伯勒浅滩附近开展战备巡逻——Interia

中国海军和空军在南海斯卡伯勒浅滩周边水域和空域开展了战备巡逻。菲律宾和中国均对该浅滩提出主张。Interia报道，消息援引中国军方声明。

中国军方声明

中国军方在声明中称，这些行动是针对菲律宾所谓侵犯权利和挑衅行为所采取的必要反制措施。中国将斯卡伯勒浅滩称为黄岩岛。

这片水域是亚洲争议最大的地区之一。该浅滩位于菲律宾专属经济区内，但中国并未放弃对该环礁的主张，并将这片渔业资源丰富的水域视为其领土的一部分。

此前事件

围绕该浅滩的紧张局势持续已久。今年7月，一艘中国海警船对一艘菲律宾渔船使用了水炮。当时，北京方面表示，两艘菲律宾船只据称进入了争议水域。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

今年4月，路透社卫星图像显示，至少四艘中国渔船和一艘中国海军或海警船出现在该浅滩入口附近。此前名为Maxar Technologies的Vantor公司还确认了那里有一艘额外的巡逻船。

据菲律宾海岸警卫队发言人杰伊·塔里埃拉称，中国水手设置了一道长352米的浮动屏障。当局表示，该屏障不久后被拆除。去年，中国批准在该地区设立国家自然保护区，菲律宾当局称此举是开始占领的明显借口。

2016年国际仲裁并未确定该浅滩的地位，但指出，北京实施的任何封锁都违反国际法，因为菲律宾和越南也应能够使用这些渔场。

关注我们在