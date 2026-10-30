Katarscy mediatorzy 30 października ponownie przybyli do Teheranu w Iranie, aby pomóc w zawarciu porozumienia kończącego konflikt między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Według Anadolu Agency, Al Jazeera podała, że inicjatywa dyplomatyczna jest koordynowana z Waszyngtonem.

List Vance’a do Rezaiego

Nowa próba wznowienia negocjacji nastąpiła po informacji „The Wall Street Journal” o liście wiceprezydenta USA J.D. Vance’a do irańskiego szefa ds. bezpieczeństwa Mohsena Rezaiego. Według gazety list miał na celu wznowienie rozmów, które znalazły się w impasie.

Wysoki rangą irański urzędnik poinformował 29 października półoficjalną agencję Fars, że Teheran otrzymał wiadomość, lecz jeszcze nie udzielił odpowiedzi.

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Spór o Cieśninę Ormuz

Według Anadolu Agency, w czerwcu Waszyngton i Teheran podpisały porozumienie ramowe i rozpoczęły negocjacje. Jednak załamały się one z powodu różnic dotyczących swobody i bezpieczeństwa żeglugi przez Cieśninę Ormuz — ważny szlak światowych dostaw energii i handlu.

Agencja informuje również, że 28 lutego USA i Izrael przeprowadziły uderzenia na Iran, po czym Teheran zaatakował Izrael i amerykańskie obiekty w kilku krajach arabskich.

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