Катарские посредники 30 октября вновь прибыли в Тегеран, Иран, чтобы содействовать заключению соглашения о прекращении конфликта между США и Ираном. По данным Anadolu Agency, Al Jazeera сообщила, что дипломатическая инициатива координируется с Вашингтоном.

Письмо Вэнса Резаи

Новая попытка возобновить переговоры последовала после сообщения The Wall Street Journal о письме вице-президента США Джей Ди Вэнса главе иранского ведомства безопасности Мохсену Резаи. По данным издания, письмо было направлено на возобновление переговоров, зашедших в тупик.

Высокопоставленный иранский чиновник 29 октября сообщил полуофициальному агентству Fars, что Тегеран получил обращение, однако пока не ответил.

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Спор вокруг Ормузского пролива

По данным Anadolu Agency, в июне Вашингтон и Тегеран подписали рамочное соглашение и начали переговоры. Однако они сорвались из-за разногласий относительно свободы и безопасности судоходства через Ормузский пролив — важный маршрут для мировых поставок энергоносителей и торговли.

Агентство также сообщает, что 28 февраля США и Израиль нанесли удары по Ирану, после чего Тегеран атаковал Израиль и американские объекты в нескольких арабских странах.

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