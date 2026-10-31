Региональный совет Квинбиан-Палеранг в Австралии одобрил приоритетный вариант продления дороги, предусматривающий прокладку маршрута через природный заповедник Wandiyali-Environa. Выбранный маршрут, известный как пятый вариант, должен быть передан на рассмотрение правительству штата Новый Южный Уэльс.

Как сообщает ABC News Australia, заповедник площадью 300 гектаров включает открытые лесные массивы и луга. Здесь обитают редкие или находящиеся под угрозой исчезновения виды растений и животных, в том числе какаду ганг-ганг и розовохвостые червяковые ящерицы. Ранее в этом году на территории также заметили коалу, которая редко встречается в регионе Австралийской столичной территории.

Аргументы совета

Мэр совета Кенрик Винчестер назвал пятый вариант единственным жизнеспособным. По его словам, все рассмотренные маршруты имеют проблемные аспекты, однако совет не поддерживает прокладку дороги через существующую жилую застройку. Он пояснил, что совет предпочёл бы ограничить воздействие на территорию заповедника, а не сносить дома или принудительно их выкупать.

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Выбранный вариант дороже нескольких альтернативных, однако консалтинговый отчёт определил для него более высокий показатель соотношения затрат и выгод. Совет планирует провести исследования, чтобы обосновать необходимость этого маршрута перед министром окружающей среды Нового Южного Уэльса.

Возражения защитников природы

Координатор по вопросам окружающей среды и владелица земли Кэролин Ларкхем выступила против решения совета. Она отметила, что существуют альтернативные маршруты, а заповедник продолжает давать новые наблюдения за редкими в регионе видами.

Председатель рабочей группы по биоразнообразию Conservation Council ACT Мэтт Уиттинг заявил, что понимает потребность жителей Гугонга в улучшении транспортного сообщения с Канберрой и Австралийской столичной территорией. В то же время он подчеркнул, что на защиту этой территории было потрачено 25 лет работы. Ларкхем также отметила, что фрагментация среды обитания наносит постепенный ущерб природным территориям. Решение правительства штата ожидается не ранее середины следующего года.

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