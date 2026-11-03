Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что подача страной заявки на членство в Европейском Союзе в 2027 или 2028 году является реалистичной. Об этом он сказал в интервью Euronews, сообщает RMF24.

Процесс вступления в ЕС

В августе Пашинян заявлял, что его правительство намерено подать заявку на вступление в ЕС «в ближайшем будущем». В то же время Ереван еще не подал официальную заявку. По словам премьера, власти уже начали процесс, который должен привести к окончательному решению о формальном обращении по поводу членства в Евросоюзе.

Армения также ведет диалог с Европейской комиссией по вопросу либерализации визового режима. Как отмечает Euronews, цель заключается в завершении этого процесса к 2029 году.

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Выбор между Брюсселем и евразийским блоком

Пашинян сказал, что армяне должны сделать выбор между Брюсселем и российским евразийским блоком. Он подчеркнул, что правительство стремится создать для Армении альтернативу и диверсифицировать политические и экономические связи страны.

По данным Euronews, Россия, государство-агрессор, угрожала Армении ответными мерами, в том числе прекращением поставок энергии. Пашинян заявил, что дисбаланс в любых отношениях создает риски.

Он также назвал примером для Армении стремление Грузии стать полноправным членом ЕС. По мнению премьера, успех Грузии важен для того, как граждане Армении будут воспринимать европейские перспективы своей страны.

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