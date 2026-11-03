Premier Armenii Nikol Paszynian oświadczył, że złożenie przez kraj wniosku o członkostwo w Unii Europejskiej w 2027 lub 2028 roku jest realne. Powiedział o tym w wywiadzie dla Euronews, jak podaje RMF24.

Proces przystąpienia do UE

W sierpniu Paszynian oświadczył, że jego rząd zamierza złożyć wniosek o przystąpienie do UE „w najbliższej przyszłości”. Jednocześnie Erywań nie złożył jeszcze oficjalnego wniosku. Według premiera władze rozpoczęły już proces, który ma doprowadzić do ostatecznej decyzji w sprawie formalnego wniosku o członkostwo w Unii Europejskiej.

Armenia prowadzi również dialog z Komisją Europejską w sprawie liberalizacji reżimu wizowego. Jak wskazuje Euronews, celem jest zakończenie tego procesu do 2029 roku.

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Wybór między Brukselą a blokiem eurazjatyckim

Paszynian powiedział, że Ormianie muszą dokonać wyboru między Brukselą a rosyjskim blokiem eurazjatyckim. Podkreślił, że rząd dąży do stworzenia dla Armenii alternatywy i dywersyfikacji politycznych oraz gospodarczych więzi kraju.

Według Euronews Rosja, państwo-agresor, groziła Armenii działaniami odwetowymi, w tym wstrzymaniem dostaw energii. Paszynian oświadczył, że nierównowaga w każdej relacji stwarza ryzyko.

Jako przykład dla Armenii wskazał również dążenie Gruzji do zostania pełnoprawnym członkiem UE. Zdaniem premiera sukces Gruzji jest ważny dla tego, jak obywatele Armenii będą postrzegać europejskie perspektywy swojego kraju.

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