亚美尼亚总理尼科尔·帕希尼扬表示，该国在2027年或2028年申请加入欧盟是现实可行的。他在接受Euronews采访时作出上述表示，RMF24报道。

加入欧盟的进程

帕希尼扬8月表示，其政府打算在“不久的将来”提交加入欧盟的申请。与此同时，埃里温尚未提交正式申请。总理称，当局已经启动了一项进程，该进程应促成就是否正式申请加入欧盟作出最终决定。

亚美尼亚还在与欧盟委员会就签证自由化进行对话。Euronews指出，目标是在2029年前完成这一进程。

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在布鲁塞尔与欧亚集团之间作出选择

帕希尼扬表示，亚美尼亚人必须在布鲁塞尔和俄罗斯的欧亚集团之间作出选择。他强调，政府力求为亚美尼亚创造替代选择，并使该国的政治和经济联系多元化。

据Euronews报道，俄罗斯这一侵略国曾威胁对亚美尼亚采取报复措施，包括停止能源供应。帕希尼扬表示，任何关系中的失衡都会带来风险。

他还称，格鲁吉亚希望成为欧盟正式成员国的愿望是亚美尼亚的一个范例。总理认为，格鲁吉亚的成功对于亚美尼亚公民如何看待本国的欧洲前景十分重要。

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