Rada Regionalna Queanbeyan-Palerang w Australii zatwierdziła preferowany wariant przedłużenia drogi, który zakłada poprowadzenie trasy przez rezerwat przyrody Wandiyali-Environa. Wybrana trasa, znana jako wariant piąty, ma zostać przekazana do rozpatrzenia rządowi stanu Nowa Południowa Walia.

Jak informuje ABC News Australia, rezerwat o powierzchni 300 hektarów obejmuje otwarte tereny leśne i łąki. Występują tam rzadkie lub zagrożone gatunki roślin i zwierząt, w tym kakadu żałobnice i różowoogoniaste jaszczurki robakowate. Wcześniej w tym roku na tym terenie zauważono także koalę, która rzadko występuje w regionie Australijskiego Terytorium Stołecznego.

Argumenty rady

Burmistrz rady Kenrick Winchester nazwał wariant piąty jedynym realnym. Jak powiedział, wszystkie rozważane trasy mają problematyczne aspekty, jednak rada nie popiera poprowadzenia drogi przez istniejącą zabudowę mieszkaniową. Wyjaśnił, że rada wolałaby ograniczyć wpływ na obszar rezerwatu, zamiast wyburzać domy lub przymusowo je wykupywać.

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Wybrany wariant jest droższy od kilku alternatyw, jednak raport konsultingowy wskazał dla niego wyższy wskaźnik relacji kosztów do korzyści. Rada planuje przeprowadzić badania, aby uzasadnić potrzebę tej trasy przed ministrem środowiska Nowej Południowej Walii.

Sprzeciw obrońców przyrody

Koordynatorka ds. środowiska i właścicielka ziemi Carolyn Larkham sprzeciwiła się decyzji rady. Zaznaczyła, że istnieją alternatywne trasy, a rezerwat nadal dostarcza nowych obserwacji gatunków rzadkich w skali regionu.

Matt Whiting, przewodniczący grupy roboczej ds. bioróżnorodności Conservation Council ACT, oświadczył, że rozumie potrzebę poprawy połączeń transportowych mieszkańców Googong z Canberrą i Australijskim Terytorium Stołecznym. Jednocześnie podkreślił, że na ochronę tego obszaru poświęcono 25 lat pracy. Larkham również zaznaczyła, że fragmentacja siedlisk powoduje stopniowe szkody na terenach naturalnych. Decyzji rządu stanowego oczekuje się nie wcześniej niż w połowie przyszłego roku.

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