澳大利亚昆比扬-帕勒朗地区议会批准了一项优先道路延伸方案，该方案 предусматривает让道路穿过Wandiyali-Environa自然保护区。被选中的路线被称为第五方案，将提交新南威尔士州政府审议。

据ABC News Australia报道，这片面积为300公顷的保护区包括开阔林地和草地。这里栖息着稀有或受威胁的动植物物种，包括刚刚凤头鹦鹉和粉尾蠕蜥。今年早些时候，人们还在该区域发现了一只考拉；考拉在澳大利亚首都领地地区很少出现。

议会的理由

议会市长肯里克·温切斯特称，第五方案是唯一可行的方案。他表示，所有被考虑的路线都存在问题，但议会不支持让道路穿过现有住宅开发区。他解释说，议会宁愿限制对保护区的影响，也不愿拆除或强制收购房屋。

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所选方案比数个替代方案更昂贵，但一份咨询报告认定其成本效益比更高。议会计划开展研究，以在新南威尔士州环境部长面前论证该路线的必要性。

环保人士的反对

环境协调员兼土地所有者卡罗琳·拉克姆反对议会的决定。她指出，存在替代路线，而该保护区仍不断带来对地区罕见物种的新观察记录。

Conservation Council ACT生物多样性工作组主席马特·惠廷表示，他理解古贡居民改善与堪培拉及澳大利亚首都领地交通联系的需求。但他强调，为保护这一地区已投入25年的工作。拉克姆还指出，栖息地破碎化会对自然区域造成逐步损害。预计州政府最早将在明年年中作出决定。

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