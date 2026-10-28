在新加坡，建屋发展局（HDB）在收到公众反馈后修订了Maju Forest和Gillman Barracks的住宅开发计划，计划保留更大面积的绿地。自然保护团体对这些变化表示欢迎，同时强调施工期间需要采取环境保护措施。

据Channel NewsAsia报道，Maju Forest将保留为绿地的面积将从约8公顷增加至10公顷。这约占该23公顷地块的45%，而最初计划是保留约35%的区域。

更多绿地面积

Gillman Barracks的绿地面积将从约8公顷增至12公顷。这相当于现有20公顷绿地中的约60%，而原项目中这一比例约为40%。由于计划修订，这两个地块可建造的住宅单元数量将减少1200套，降至约1.1万套。

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额外保留的区域将作为新的自然公园受到保护，社区也将能够参与改善动物栖息地。新加坡自然协会代表莱斯特·谭称这是一种折中方案，因为开发压力不会转移到另一片林地。他表示，自然公园内将铺设步道，其设立也应加强各区域之间的生态连通性。

环保人士的担忧

南洋理工大学环境学院讲师肖恩·卢姆表示，保留约一半的区域从理论上讲可能有助于保留现有生物多样性的大部分。不过，他警告称，减少森林面积可能加剧动物之间对食物和庇护所的竞争。

专家还呼吁限制噪音和照明，并制定可尽量减少对清晨和傍晚活跃动物影响的施工时间表。他们强调，开发应按照环境管理和监测计划进行。LepakInSG联合创始人何祥天认为，额外区域可以作为动物迁徙的走廊，但不足以构成完整的栖息地。

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