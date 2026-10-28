W Singapurze Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju (HDB) zrewidował plany zabudowy mieszkaniowej Maju Forest i Gillman Barracks, przewidując zachowanie większego obszaru terenów zielonych po uwagach ze strony społeczeństwa. Grupy ochrony przyrody pozytywnie oceniły zmiany, jednocześnie podkreślając potrzebę stosowania zabezpieczeń środowiskowych podczas budowy.

Jak informuje Channel NewsAsia, w Maju Forest powierzchnia terenu, który pozostanie zielony, wzrośnie z około 8 do 10 hektarów. Stanowi to około 45% działki o powierzchni 23 hektarów, podczas gdy pierwotny plan zakładał zachowanie około 35% terenu.

Więcej terenów zielonych

W Gillman Barracks obszar zielony zwiększy się z około 8 do 12 hektarów. Stanowi to około 60% z 20 hektarów istniejącej zieleni, w porównaniu z około 40% w pierwotnym projekcie. W wyniku rewizji planów liczba lokali mieszkalnych, które można zbudować na obu działkach, zmniejszy się o 1200, do około 11 tysięcy.

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Dodatkowo zachowane tereny mają zostać objęte ochroną jako nowe parki przyrodnicze, a społeczność będzie mogła uczestniczyć w poprawie siedlisk zwierząt. Przedstawiciel Nature Society Singapore Lester Tan nazwał to kompromisem, ponieważ presja związana z zabudową nie zostanie przeniesiona na inny obszar leśny. Jak powiedział, w parkach przyrodniczych powstaną ścieżki, a ich utworzenie powinno również wzmocnić łączność ekologiczną tych terenów.

Zastrzeżenia ekologów

Sean Lum, wykładowca Szkoły Nauk o Środowisku Uniwersytetu Technologicznego Nanyang, stwierdził, że zachowanie około połowy terenu mogłoby teoretycznie pozwolić na utrzymanie większości istniejącej bioróżnorodności. Jednocześnie ostrzegł, że zmniejszenie powierzchni lasu może nasilić konkurencję między zwierzętami o pożywienie i schronienie.

Eksperci wezwali również do ograniczania hałasu i oświetlenia oraz ustalenia harmonogramu prac, który zminimalizuje wpływ na zwierzęta aktywne rano i wieczorem. Podkreślili, że zabudowa powinna być prowadzona zgodnie z planami zarządzania środowiskowego i monitoringu. Współzałożyciel LepakInSG Ho Xiang Tian uważa, że dodatkowy teren może służyć jako korytarz przemieszczania się zwierząt, lecz jest niewystarczający jako pełnoprawne siedlisko.

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