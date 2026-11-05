Astronautka NASA Jessica Watkins stanęła na czele misji SpaceX Crew-13 na Międzynarodową Stację Kosmiczną i została pierwszą czarnoskórą kobietą dowodzącą załogową misją kosmiczną. Crew Dragon z Watkins i trzema innymi astronautami wystartował na rakiecie Falcon 9 1 października 2026 roku. Informuje o tym Space.com.

Przed startem Watkins nazwała to wydarzenie ważnym kamieniem milowym zarówno dla NASA, jak i dla kraju. Crew-13 jest jej drugą misją kosmiczną: w 2022 roku poleciała na ISS w składzie Crew-4. Przed nowym lotem astronautka spędziła w kosmosie ponad 200 dni, a misja Crew-13 ma potrwać około sześciu miesięcy.

Doświadczenie dowódczyni misji

Watkins jest z zawodu geolożką, ma także doświadczenie jako akwanautka i wcześniej zawodowo grała w rugby. NASA wyjaśniła, że została wyznaczona na dowódczynię Crew-13 ze względu na doświadczenie kosmiczne, cechy przywódcze oraz zdolność pomocy załodze w realizacji celów misji.

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Komercyjna astronautka i geolożka Sian Proctor, która w 2021 roku została pierwszą czarnoskórą kobietą pilotującą statek kosmiczny podczas prywatnej misji Inspiration4, oświadczyła, że osiągnięcie Watkins ma znaczenie dla wielu ludzi. Jej zdaniem obecność kobiet i czarnoskórych kobiet na stanowiskach kierowniczych w załogach kosmicznych jest ważna, a różnorodność wzmacnia załogę.

Reprezentacja w lotach kosmicznych

Według Space.com kobiety stanowią około 45% obecnego korpusu astronautów NASA, a przedstawiciele mniejszości rasowych i etnicznych — około 25%. Jednocześnie w kosmosie było tylko sześć czarnoskórych kobiet, w tym Watkins.

Proctor uważa, że rozwój komercyjnych lotów kosmicznych rozszerzył dostęp do kosmosu dla osób z różnorodnym doświadczeniem. Wyraziła też przekonanie, że przyszłe załogi programu Artemis, przeznaczonego do lotów na Księżyc, będą zróżnicowane.

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