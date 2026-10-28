卡塔尔调解人已向伊朗提交了一份关于结束与美国和以色列战争的新协议草案。《塞浦路斯邮报》报道称，德黑兰预计将在本周末前对该文件作出回应，消息援引了一名了解谈判情况的官员。

七天时间表

据该报消息人士称，草案规定了一个为期七天的时间表，旨在顾及德黑兰和华盛顿的关切。该计划包括双方都必须遵守的每日建立互信措施。

该时间表的实施可能于下周初开始。数个国家将担任协议的担保方，但具体名单尚未说明。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

卡塔尔和巴基斯坦的调解

卡塔尔与巴基斯坦共同主导旨在结束战争的调解工作。消息人士称，这场战争由美国和以色列于2月发起。冲突扰乱了全球航运和石油供应，并蔓延至中东其他地区。

在周日于德黑兰举行的会晤前，人们担心以色列总理本雅明·内塔尼亚胡可能在本周恢复对伊朗的袭击。周五，美国总统唐纳德·特朗普再次威胁要对伊朗发动新的打击。与此同时，伊朗安全部门官员告诉路透社，如果美国和以色列恢复打击，德黑兰已制定袭击波斯湾海底电缆的详细计划。

此前的调解努力促成了6月达成一项临时和平协议，但该协议很快破裂。近几周来，与伊朗结盟的也门胡塞武装多次袭击沙特阿拉伯。

关注我们在