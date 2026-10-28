Katarscy mediatorzy przekazali Iranowi nowy projekt porozumienia o zakończeniu wojny ze Stanami Zjednoczonymi i Izraelem. Oczekuje się, że Teheran odpowie na dokument do końca tygodnia, poinformował Cyprus Mail, powołując się na urzędnika poinformowanego o negocjacjach.

Siedmiodniowy harmonogram

Według rozmówcy publikacji projekt przewiduje siedmiodniowy harmonogram, który ma uwzględniać obawy Teheranu i Waszyngtonu. Plan zawiera codzienne kroki budujące zaufanie, których muszą przestrzegać obie strony.

Realizacja harmonogramu może rozpocząć się na początku przyszłego tygodnia. Kilka państw ma wystąpić jako gwaranci porozumienia, jednak ich lista nie została sprecyzowana.

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Mediacja Kataru i Pakistanu

Katar wraz z Pakistanem przewodzi mediacji mającej zakończyć wojnę, którą według źródła Stany Zjednoczone i Izrael rozpoczęły w lutym. Konflikt zakłócił światową żeglugę i dostawy ropy, a także rozszerzył się na inne części Bliskiego Wschodu.

Przed niedzielnym spotkaniem w Teheranie pojawiły się obawy, że premier Izraela Binjamin Netanjahu może w tym tygodniu wznowić ataki na Iran. W piątek prezydent USA Donald Trump ponowił groźby przeprowadzenia nowego uderzenia na Iran. Jednocześnie irańscy przedstawiciele służb bezpieczeństwa poinformowali Reutersa, że Teheran przygotował szczegółowe plany ataków na podwodne kable w Zatoce Perskiej w przypadku wznowienia uderzeń USA i Izraela.

Poprzednie wysiłki mediacyjne doprowadziły do zawarcia tymczasowego porozumienia pokojowego w czerwcu, jednak szybko się ono załamało. W ostatnich tygodniach jemeńscy Huti, sprzymierzeni z Iranem, wielokrotnie atakowali Arabię Saudyjską.

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