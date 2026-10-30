W pakistańskim Charsaddzie naczepa przewożąca kontener morski utknęła pod podporą estakady budowanej na drodze Mardan. Incydent utrudnił ruch i spowodował niedogodności dla kierowców oraz pasażerów, poinformował Dawn.

Pytania o wysokość przejazdu

Ciężarówka utknęła pod niedokończoną konstrukcją, co wywołało pytania o to, czy pionowy prześwit jest wystarczający dla pojazdów ciężarowych, w tym kontenerowców. Lokalni kierowcy wezwali odpowiednie organy i inżynierów projektu do sprawdzenia miejsca oraz ustalenia, dlaczego pojazd nie mógł przejechać.

Podkreślili, że na ruchliwych drogach należy zapewnić wystarczającą wysokość przejazdu dla bezpiecznego ruchu ciężkich pojazdów.

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Wezwania do sprawdzenia projektu

Mieszkańcy i pasażerowie wezwali również do przeprowadzenia technicznego dochodzenia. Ma ono ustalić, czy zdarzenie wiąże się z wadą projektu, różnicą między poziomami drogi i mostu, czy też ruchem pojazdu ponadgabarytowego.

Wśród proponowanych pilnych działań znalazły się dobrze widoczne znaki ograniczenia wysokości, tablice ostrzegawcze oraz organizacja ruchu na placu budowy. Jeśli dostępny przejazd okaże się niewystarczający, właściwy organ i wykonawcy muszą podjąć działania naprawcze z udziałem wykwalifikowanych inżynierów.

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