USA nakazały pracownikom rządowym, którzy nie są zaangażowani w pilne zadania, oraz członkom ich rodzin opuścić Arabię Saudyjską z powodu zagrożeń dla bezpieczeństwa. Decyzja weszła w życie 23 października, poinformowała Ambasada USA w Rijadzie.

Ograniczenia na lotniskach

Amerykańscy urzędnicy państwowi muszą uzyskać specjalne zezwolenie na korzystanie z lotnisk Arabii Saudyjskiej po niedawnych atakach rakietowych i dronowych. Ambasada ostrzegła również obywateli USA przed możliwymi kolejnymi atakami, zamknięciem przestrzeni powietrznej, odwołaniem lotów i innymi zakłóceniami w podróżach.

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Sytuacja bezpieczeństwa

Jak informuje Jerusalem Post, Ambasada USA powiązała nakaz opuszczenia kraju z atakami jemeńskich Huti na cywilne lotniska i inne obiekty infrastruktury krytycznej. Walki między wspieranymi przez Iran Huti a koalicją pod przewodnictwem Arabii Saudyjskiej, która wspiera rząd Jemenu, nasiliły się w ostatnich tygodniach. Gazeta zaznacza, że otworzyło to nowy niestabilny front w szerszej wojnie USA i Izraela z Iranem.

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