США наказали частині персоналу залишити Саудівську Аравію — Jerusalem Post

США наказали працівникам уряду, не залученим до невідкладних завдань, та членам їхніх сімей залишити Саудівську Аравію через безпекові ризики. Рішення набуло чинності 23 жовтня, повідомило посольство США в Ер-Ріяді.

Обмеження в аеропортах

Американським урядовцям необхідно отримувати спеціальний дозвіл для користування аеропортами Саудівської Аравії після нещодавніх ракетних і дронових атак. Посольство також попередило громадян США про можливі подальші напади, закриття повітряного простору, скасування рейсів та інші перебої в поїздках.

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Безпекова ситуація

Як повідомляє Jerusalem Post, посольство США пов’язало наказ залишити країну з атаками єменських хуситів на цивільні аеропорти та інші об’єкти критичної інфраструктури. Бойові дії між підтримуваними Іраном хуситами та коаліцією на чолі із Саудівською Аравією, яка підтримує уряд Ємену, останніми тижнями посилилися. Видання зазначає, що це відкрило новий нестабільний фронт у ширшій війні США та Ізраїлю з Іраном.

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